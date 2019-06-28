28 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyon olarak taraftarının gönlünü almayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertlerde, tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 28.06.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 07:56
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"