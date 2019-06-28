İstanbul'da Gomis-Comolli görüşmesi!

Ve transferde çok sıcak gelişme... Yılın bombası niteliğindeki bu haber yeri yerinden oynatacak! Önümüzdeki sezon yüksek verim alınabilecek bir golcü arayışında olan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın 33 yaşındaki eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar ve görüşme sonrası Comolli'nin resmi açıklaması:

Giriş Tarihi: 28.06.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





