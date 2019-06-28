28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İstanbul'da Gomis-Comolli görüşmesi!

Ve transferde çok sıcak gelişme... Yılın bombası niteliğindeki bu haber yeri yerinden oynatacak! Önümüzdeki sezon yüksek verim alınabilecek bir golcü arayışında olan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın 33 yaşındaki eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar ve görüşme sonrası Comolli'nin resmi açıklaması:

Giriş Tarihi: 28.06.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 11:36
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İstanbul'da Gomis-Comolli görüşmesi!

Fenerbahçe'de transferde Bafetimbi Gomis bombası patladı...

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İstanbul'da Gomis-Comolli görüşmesi!

Yüksek verim alınabilecek bir golcüyü takıma dahil etmek isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda daha önce Süper Lig'de gol krallığı yaşamış Gomis'i radarına aldı.

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İstanbul'da Gomis-Comolli görüşmesi!

Görüşmeyi gerçekleştiren isim Damien Comolli idi...

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İstanbul'da Gomis-Comolli görüşmesi!

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşme sonrası Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Damien Comolli'den beklenen açıklama geldi.

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İstanbul'da Gomis-Comolli görüşmesi!

Öte yandan Geçtiğimiz günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Bafetimbi Gomis İstanbul'da bir araya gelmişlerdi.

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