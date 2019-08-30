30 Ağustos 2019, Cuma

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Kolarov Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde yapacakları maçlar öncesi açıklamalarda bulundu. Baldissoni, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'un geleceğiyle ilgili de konuştu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 17:23
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Kolarov Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken, transferde de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Kolarov Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Sarı-Lacivertlilerin uzun süredir ilgilendiği Kolarov konusunda birinci ağızdan açıklama geldi.

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Kolarov Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde yapacakları maçlar öncesi konuştu.

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Kolarov Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Baldissoni Başakşehir maçlarını merakla beklediklerini söyledi.

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Kolarov Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Başkan yardımcısı ayrıca Fenerbahçe'nin Kolarov transferiyle alakalı da konuştu. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri;

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