30 Ağustos 2019, Cuma
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Kolarov Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde yapacakları maçlar öncesi açıklamalarda bulundu. Baldissoni, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'un geleceğiyle ilgili de konuştu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 17:23
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