30 Ağustos 2019, Cuma

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! İşte yapılan yeni teklif

Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan bir süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Gustavo transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha için yapılan 5.5 milyon Euro + 1 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmemesinin ardından Fransız kulübünün kapısını yeni bir teklifle çaldı. Öte yandan Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, geçtiğimiz günlerde takımda kalacağını açıkladığı Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. İşte Luiz Gustavo transferine ilişkin son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 17:59
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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! İşte yapılan yeni teklif

Teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden hareketlilik başladı.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! İşte yapılan yeni teklif

Stoper sorununu çözen sarı-lacivertliler, forvet transferi için de Mevlüt Erdinç ile anlaşılmasının ardından tüm dikkatini orta saha transferi üzerine yoğunlaştırdı.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! İşte yapılan yeni teklif

Orta alana yapılacak takviyenin ardından transferi noktalayacak olan Fenerbahçe'nin gündemindeki 1 numaralı isimse Luiz Gustavo...

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! İşte yapılan yeni teklif

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcu için uzun zamandır girişimlerini sürdüren yönetimin, Marsilya ile 5.5 milyon Euro 1 milyon Euro bonus karşılığında anlaştığı iddia edilmişti.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! İşte yapılan yeni teklif

Ancak Marsilya Teknik Direktör Andre Villas-Boas, Ligeu 1'de Nice ile oynanan karşılaşmasının ardından Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarları üzen açıklamalarda bulunmuştu.

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