Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! İşte yapılan yeni teklif

Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan bir süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Gustavo transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha için yapılan 5.5 milyon Euro + 1 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmemesinin ardından Fransız kulübünün kapısını yeni bir teklifle çaldı. Öte yandan Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, geçtiğimiz günlerde takımda kalacağını açıkladığı Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. İşte Luiz Gustavo transferine ilişkin son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 17:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





