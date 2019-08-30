Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor. Sezonun sona ermesiyle kiralık futbolcular da dahil tam 19 oyuncusuyla yollarını ayıran ve son olarak Carlos Kameni'nin sözleşmesini fesheden sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





