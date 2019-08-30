30 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor. Sezonun sona ermesiyle kiralık futbolcular da dahil tam 19 oyuncusuyla yollarını ayıran ve son olarak Carlos Kameni'nin sözleşmesini fesheden sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 15:47
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Sol bek, orta saha ve golcü transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin, anlaşılan isimleri yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada iki ya da üç transfer yapılacağını söylemişti.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Ancak başkanın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe, Deniz Türüç, Zanka, Rami ve Mevlüt Erdinç transferlerini tamamladı.

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