25 Haziran 2019, Salı

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Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor. Sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren bir başka isim Martin Skrtel'in geleceği ise belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yanına iki stoper takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme 2015-2017 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen Simon Kjaer geldi. Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Danimarkalı golcünün menajeri, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 19:21
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Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı


Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçeli kurmaylar 2 hafta içinde 3-4 önemli transferin biteceği müjdesini vermişti.

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Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Transferde UEFA'nın kararının belirleyeceği olacağı sarı-lacivertlilerde gözler çıkacak kararda.

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Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri resmen açıkladı

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer'den haber var.

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