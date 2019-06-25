Max Kruse'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. İslam Slimani ve Roberto Soldado ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyen Michael Frey'e de takım arıyor. En az 2 golcü takviyesi yapması gereken sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesindeki bir numaralı isimse Max Kruse... Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen Alman golcüden Sarı-Lacivertli takımla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 19:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





