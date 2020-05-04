Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe ve teknik direktör...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarını hızlandırmıştı. Bu kapsamda gündeme Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Nenad Bjelica gibi isimler gelmişti. Arap basınından ise sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı Kanarya, teknik direktör ve teknik danışman için iki isme teklif yaptı. İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 04.05.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 12:46 ABONE OL