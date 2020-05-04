04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe ve teknik direktör...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarını hızlandırmıştı. Bu kapsamda gündeme Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Nenad Bjelica gibi isimler gelmişti. Arap basınından ise sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı Kanarya, teknik direktör ve teknik danışman için iki isme teklif yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 12:46
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Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe ve teknik direktör...

Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor... Sarı lacivertli kulüp, sezona Ersun Yanal ile başlamış ancak istenilen başarının yakalanmamasının ardından yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile sezonun sonlandırılacağını açıklamıştı.

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Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe ve teknik direktör...

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, teknik direktör konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, camiayı bilen ve Türk futboluna hakim bir ismin takımın başına getirileceğini duyurmuştu.

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Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe ve teknik direktör...

SEÇİM STRATEJİSİ

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik patronluk konusu sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda yönetimsel bazda da büyük önem arz ediyor.

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Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe ve teknik direktör...

Sarı lacivertli kulübün tüzüğünde yer alan bilgilere göre 3 senede 1 kez başkanlık seçimi yapılıyor. Yani, Fenerbahçe 2021 yazında yeniden bir seçimli kongreye gidecek.

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Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe ve teknik direktör...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı süresince başarılı olamazken, ilk sezonunda 17. sıraya kadar gerilemişti. Koç, 2. sezonunda da istenileni veremedi ve Fenerbahçe şu anda şampiyonluktan çok uzakta.

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