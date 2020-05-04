04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Transferinde flaş gelişme! Fenerbahçeli Vedat Muriç'in isteği...

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in transferinde gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Muriç, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının listesinde olan Kosovalı golcünün, gitmek istediği ülke belli oldu. Peki, Vedat Muriç hangi ülkeyi istiyor? Sezon sonunda transfer olacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 11:51
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Transferinde flaş gelişme! Fenerbahçeli Vedat Muriç'in isteği...

F.Bahçe'nin en önemli gelir kaynağı pozisyonundaki Vedat için Lazio'dan sonra Napoli de devreye girdi. Talipler arasındaki 3 İngilizin cebi daha dolu.

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Transferinde flaş gelişme! Fenerbahçeli Vedat Muriç'in isteği...

Türkiye transfer piyasasının bir numaralı isimlerinden olan Vedat Muriç, Avrupalıların başını döndürmeye devam ediyor.

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Transferinde flaş gelişme! Fenerbahçeli Vedat Muriç'in isteği...

Çok sayıda ülkeden talibi olan Kosovalı golcü için yarışın İtalya ile İngiltere arasında geçmesi bekleniyor.

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Transferinde flaş gelişme! Fenerbahçeli Vedat Muriç'in isteği...

Lazio'nun uzun süredir peşinden koştuğu Muriç için bir diğer İtalyan ekibi Napoli de teklif hazırladı.

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Transferinde flaş gelişme! Fenerbahçeli Vedat Muriç'in isteği...

Roma ekibinin Arnavut sportif direktörü Igli Tare, yakın diyalogta olduğu Muriç için masaya 12 milyon avro koymuşken, sarı-lacivertliler kapıyı çalan Napoli'yi de geri çevirmedi.

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