Transferinde flaş gelişme! Fenerbahçeli Vedat Muriç'in isteği...

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in transferinde gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Muriç, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının listesinde olan Kosovalı golcünün, gitmek istediği ülke belli oldu. Peki, Vedat Muriç hangi ülkeyi istiyor? Sezon sonunda transfer olacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 11:51 ABONE OL