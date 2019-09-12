12 Eylül 2019, Perşembe

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Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Fenerbahçe dün Türkiye Futbol Federasyonu'na 28 kişilik kadro listesini iletmiş, kadroda Mehmet Ekici'ye yer vermemişti. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcunun en geç ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken Ekici'den açıklama geldi. İşte Fenerbahçe'ye gelmek için Trabzonspor'da kadro dışı kalmayı bile göze alan Mehmet Ekici'nin yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 10:48
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Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Fenerbahçe forması giyebilmek için Trabzonspor'a rest çekip altı ay tek başına idman yapan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik listeye alınmadı.

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Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Malumun ilamı gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

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Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

2016-17 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferine izin vermeyen kulübü Trabzonspor'la restleşip kadro dışı kalan Mehmet Ekici, büyük hayallerle geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığının ötesine geçemeyince sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.

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Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Ekici, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Düzcespor'a iki gol atmış ama yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

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Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Mehmet sonrasındaki süreçte de hep sakatlıklarıyla anıldı.

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