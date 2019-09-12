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Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici sessizliğini bozdu
Fenerbahçe dün Türkiye Futbol Federasyonu'na 28 kişilik kadro listesini iletmiş, kadroda Mehmet Ekici'ye yer vermemişti. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcunun en geç ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken Ekici'den açıklama geldi. İşte Fenerbahçe'ye gelmek için Trabzonspor'da kadro dışı kalmayı bile göze alan Mehmet Ekici'nin yaptığı açıklama...
Giriş Tarihi: 12.09.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 10:48
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