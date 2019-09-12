Fenerbahçe Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi! Çılgın rakam

Fenerbahçe, Tottenham, Lazio ve Atletico Madrid gibi devlerin radarına giren golcü futbolcusu Vedat Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi. Yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadroya katılan Kosovalı golcüyü elinden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar astrnomik bir bonservis fiyatı belirledi. İşte o çılgın rakam...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 07:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





