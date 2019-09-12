12 Eylül 2019, Perşembe

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Fenerbahçe Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi! Çılgın rakam

Fenerbahçe, Tottenham, Lazio ve Atletico Madrid gibi devlerin radarına giren golcü futbolcusu Vedat Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi. Yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadroya katılan Kosovalı golcüyü elinden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar astrnomik bir bonservis fiyatı belirledi. İşte o çılgın rakam...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 07:15
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Fenerbahçe Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi! Çılgın rakam
Vedat Muriç fırtınası esmeye devam ediyor.
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Fenerbahçe Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi! Çılgın rakam
Fenerbahçe'nin ezeli rakibi G.Saray'ın elinden kaptığı Vedat Muriç, boş durmuyor...
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Fenerbahçe Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi! Çılgın rakam
Sarı-lacivertli formayla sezona süper bir başlangıç yapan Vedat, 3 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
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Fenerbahçe Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi! Çılgın rakam
Attığı gollerin yanı sıra futboluyla da öne çıkan yıldız oyuncu, Kosova Milli Takımı'ndaki performansıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor.
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Fenerbahçe Muriç'in serbest kalma bedelini belirledi! Çılgın rakam
EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı 5 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, son olarak önceki gece İngiltere ağlarını sarstı.
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