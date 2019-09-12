Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Ara transferde...

Pek çok pozisyona yapılan transferlerle yaz transfer dönemini hareketli geçiren ve kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe sol bek transferi yapmamıştı. Listesinde üst sıralarda bulunan ve sarı lacivertli taraftarların da gelmesini dört gözle beklediği Aleksandar Kolarov ile uzun süre kaybeden Fenerbahçe, transfer gerçekleşmeyince başka bir isme de yönelecek vakit bulamadı. Fakat bu açığı kapatmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler aradığı sol beki nihayet buldu. Yeni transferin geleceği tarih de belli oldu. İşte ayrıntılar...