Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede yer almayan Mehmet Ekici, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ara transfer dönemine kadar takımdan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı. Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almadı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ekici için bomba bir transfer iddiası geldi. Milliyet'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yolunda. 6 ay forma giymeyecek olan yıldız oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Maccabi'nin bulunduğu İsrail liginde transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek.
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