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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu!

Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 Giriş Tarihi: 11.09.2019

Fenerbahçe'de bırakılan ve 'ye bildirilen 28 kişilik listede yer almayan Mehmet Ekici, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ara transfer dönemine kadar takımdan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcunun yeni takımı belli oldu.

, Süper Lig ve 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayımladı. Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almadı.

Fenerbahçe'de kalan Ekici için bomba bir transfer iddiası geldi. Milliyet'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun İsrail takımı yolunda. 6 ay forma giymeyecek olan yıldız oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Maccabi'nin bulunduğu İsrail liginde transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek.

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