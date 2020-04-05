05 Nisan 2020, Pazar

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İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünü duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı

Corona virüsü salgını sonrası maçların askıya alınmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sportif direktör için de çalışmaları hızlandı. Damien Comolli'nin istifası sonrası başkan Ali Koç'un yeni bir sportif direktör getirileceğini açıklaması sonrası bu göreve kimin getirileceği merak konusu olurken, İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin adı bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan tecrübeli isimle görüşme yapıldığını öne sürdü. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 05.04.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 09:51
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İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünü duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de daha önce kulüpten ayrılan Damien Comolli'nin yerine geçecek sportif direktörün bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasıyla birlikte başlayan teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok isim gündeme gelse de corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada bir anlaşma yapılmadı.

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İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünü duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı

Fenerbahçe yönetimi Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu ve Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile ilgilenmişti. Koşukavak, görüşmelerin sezon sonunda tekrar yapılacağını açıklamıştı.

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İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünü duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı

Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen bir diğer isim ise Erol Bulut oldu. Başarılı teknik adam, sezon sonuna kadar Alanya'yı çalıştırmak istediğini dile getirmişti.

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İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünü duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı

Erol Bulut, "Şu an tek hedefim Alanya'da başarıya ulaşmak. Kupada final yapabiliriz. Ligde de ilk 4 şansımız var. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ve ne olur bilemeyiz" demişti.

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İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünü duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin sportif direktör için ise liste başını koyduğu ismi İtalyanlar açıkladı.

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