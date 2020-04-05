İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünü duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı

Corona virüsü salgını sonrası maçların askıya alınmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sportif direktör için de çalışmaları hızlandı. Damien Comolli'nin istifası sonrası başkan Ali Koç'un yeni bir sportif direktör getirileceğini açıklaması sonrası bu göreve kimin getirileceği merak konusu olurken, İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin adı bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan tecrübeli isimle görüşme yapıldığını öne sürdü. Son dakika Fenerbahçe haberleri...