05 Nisan 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünü duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı
Corona virüsü salgını sonrası maçların askıya alınmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sportif direktör için de çalışmaları hızlandı. Damien Comolli'nin istifası sonrası başkan Ali Koç'un yeni bir sportif direktör getirileceğini açıklaması sonrası bu göreve kimin getirileceği merak konusu olurken, İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin adı bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan tecrübeli isimle görüşme yapıldığını öne sürdü. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...