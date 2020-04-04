04 Nisan 2020, Cumartesi

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İspanyollar bombayı duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Ligdeki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın başında 2 maça çıkan Zeki Murat Göle'nin başka maça çıkamayacak olması nedeniyle arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için İspanyol basınından flaş bir isim ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler ve İspanyol basınının o haberi...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 14:32
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İspanyollar bombayı duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Corona virüsü salgını nedeniyle bu sezon ile gelecek sezonun arasındaki süre kısalacak. Fenerbahçe Yönetimi de yeni teknik direktörü bir an önce getirip adaptasyon sürecini kısaltmak istiyor. Fakat corona virüsü salgını, özellikle yabancı adaylar konusunda sıkıntı yaratıyor.

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İspanyollar bombayı duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

HÜSEYİN EROĞLU EN UYGUN ADAY

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi'nin takımı bir an önce yeni teknik adama emanet etme isteğine en uygun adayların başında Hüseyin Eroğlu geliyor. Başkan Koç'un, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile de iyi ilişkileri var. Ayrıca genç çalıştırıcının Altınordu ile şu anda ligde bir iddiası bulunmuyor.

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İspanyollar bombayı duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

TEK HANDİKAPI VAR...

Eroğlu'nun özellikle altyapıyı kullanmadaki başarısı, birçok potansiyelli gence sahip olan Fenerbahçe açısından önemli bir avantaj. 47 yaşındaki hocayla ilgili en ciddi soru işareti ise Süper Lig'de takım çalıştırmamış olması.

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İspanyollar bombayı duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

EROL BULUT İÇİN YENİ TEKLİF

Erol Bulut, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri. Ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı. Alanya'nın ligde ve kupada iddiasını sürdürmesi, Bulut'un hemen takımın başına getirilmesi konusunda yönetimin işini güçleştiriyor. Yine de genç teknik adam için ilk resmi girişimin kısa sürede yapılması bekleniyor.

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İspanyollar bombayı duyurdu! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Ali Koç, yakın ilişki içinde olduğu Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ikna etmeye çalışacak. Çavuşoğlu'nun onay vermesi halinde, Bulut'a hemen imza attırılması bekleniyor.

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