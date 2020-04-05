İnanılır gibi değil! Fenerbahçe'de şok gerçek ve 70 milyon euro...

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini kapatarak Fenerbahçe'ye seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlarda büyük bir heyecan yaratmış ve beklentiler bir anda çok yükselmişti. Kulüp başkanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Ali Koç, yerine Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu getirmiş ve sportif direktör olarak da Fransız Damien Comolli ile anlaşmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar 'rüya takım' kurulup lige ambargo koyulacağını düşünürken, durum hiç de öyle olmadı. İlk sezonunda taraftarlarda büyük bir hüsran yaratan sarı-lacivertliler, ligi 6. bitirdi ve Avrupa vizesi bile kapamadı. Sportif direktör Damien Comolli'nin yaptığı transferler de tartışılmaya başlanmışken Sarı Kanarya'da Fransız direktörle de yollar ayrıldı. Peki Fenerbahçe nasıl adım adım dibe geldi? 70 milyon Euro nasıl kayboldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 12:41 ABONE OL