05 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İnanılır gibi değil! Fenerbahçe'de şok gerçek ve 70 milyon euro...

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini kapatarak Fenerbahçe'ye seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlarda büyük bir heyecan yaratmış ve beklentiler bir anda çok yükselmişti. Kulüp başkanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Ali Koç, yerine Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu getirmiş ve sportif direktör olarak da Fransız Damien Comolli ile anlaşmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar 'rüya takım' kurulup lige ambargo koyulacağını düşünürken, durum hiç de öyle olmadı. İlk sezonunda taraftarlarda büyük bir hüsran yaratan sarı-lacivertliler, ligi 6. bitirdi ve Avrupa vizesi bile kapamadı. Sportif direktör Damien Comolli'nin yaptığı transferler de tartışılmaya başlanmışken Sarı Kanarya'da Fransız direktörle de yollar ayrıldı. Peki Fenerbahçe nasıl adım adım dibe geldi? 70 milyon Euro nasıl kayboldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 12:41
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Fenerbahçe'de şok gerçek! 70 milyon euro...

Milliyet'ten Senad Ok, Fenerbahçe'yi kaleme aldı: Aslında Ali Koç'un bir gün Fenerbahçe başkanı olacağı kaderine yazılmıştı... Bunu herkes biliyor ve neredeyse tüm Fenerbahçeliler de istiyordu. "Ali Koç" vizyonu denilerek kendisinden "Amerika'yı yeniden keşfetmesi" istendi adeta. Bu beklentiyi karşılamak için her zaman yapılanın dışına çıkmak zorundaydı. Çünkü kendisinden beklenti "sıra dışı" olmasıydı. Bugüne kadar kimsenin yapamadığını yapması isteniyordu. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil diğer takım taraftarlarının bile beklentisi vardı. Dolayısıyla Kocaman ile devam etmek "Ali Koç vizyonuna" uygun bir davranış sayılmazdı.

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Fenerbahçe'de şok gerçek! 70 milyon euro...

Teknik adam yabancı, kariyerli bir isim olmalıydı. Yabancı bir sportif direktör getirilmeli ve tüm yetkiler ona verilmeliydi. Altyapıya Barcelona modeli gelmeliydi. Futbolda kurumsal bir yapı olmalıydı. Listeyi uzatabiliriz... Bunların tamamı daha önce denendi ancak başarılı olan çıkmadı. Yine de bu yoldan gitmeyi tercih etti Başkan Ali Koç. Bu plan tutmayınca ve ekonomik güç de olmayınca korkulandan da kötü bir tablo ortaya çıktı. Fenerbahçe gerçekten küme düşme korkusu yaşadı. Seçim gününe gidip birine bugün yaşananları anlatsanız en iyi ihtimalle size gülerdi...

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Fenerbahçe'de şok gerçek! 70 milyon euro...

COMOLLI ETKİSİ

Doğal olarak faturayı Comolli'ye çıkarmamızı bekliyorsunuz. Comolli bu tablonun ana sorumlularından. Tek tek hatalarını yazmaya kalksak tüm yazı dizisini ona ayırmamız ya da onun için ayrı bir yazı dizisi yapmamız gerekebilir. Futbolcuları küstürdü, çalışanları küstürdü, kendini göstermek için acayip kararlar verdi, uygulamalara gitti. Sonuçta başarısız oldu. Devamında başkan tarafından pasifize edildi ve istifa etmek zorunda kaldı.

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Fenerbahçe'de şok gerçek! 70 milyon euro...

KARARLAR NASIL ALINIYOR?

Kendisine daha ilk günlerde şu soruyu sormuştum. Futbol takımında kararlar nasıl alınıyor?"Başkan, ben ve Semih bey birlikte karar veriyoruz.."Peki üçünüzün fikirleri farklıysa ne oluyor?"Başkan'ın dediği oluyor..."Bu cümle önemliydi. Onun gerçek bir sportif direktör olduğunu sanmıştık. Evet belki ilk 4-5 ay öyleydi ama zamanla bu durum değişmeye ve kendisi geri plana düşmeye başladı. Dolayısıyla kararların tamamında başkanın son karar verici olduğunu bilmemiz lazım. Bu nedenle gerçek bir sportif direktörlük sistemi ya da bahsedilen, beklenen o kurumsal yapı kulüpte asla kurulamadı.

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Fenerbahçe'de şok gerçek! 70 milyon euro...

BİR TEK PELERİNİ EKSİKTİ

Son söz sahibi olmasa da Comolli yine de çok güçlüydü. Başkan Ali Koç'a Semih Özsoy ile en çok etki eden kişiydi. Güzel sunumlar, süslü laflar ve geçmiş kariyeri ile Başkanı etkilemeyi başarmıştı.Kulüpte gezerken neredeyse bir tek pelerini eksikti. Biraz da kibirliydi. En büyük hatası burayı fazla küçümsemesi oldu. İngiltere, Fransa tecrübesinin burada yeterli olacağını düşündü. Burada hangi önemli futbol adamlarının başarısız olup gittiğini unuttu. Burası başka bir yerdi. İngiltere ve Fransa'ya benzemiyordu.

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