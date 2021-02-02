İşte İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen sona ererken, 1 aylık süreçte transferi en çok konuşulan isim İrfan Can Kahveci oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, milli futbolcunun transferi için kıyasıya bir mücadeleye girerken, mutlu sona ulaşan taraf sarı-lacivertliler oldu. Peki, İrfan Can Kahveci'nin transfer sürecinde neler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 11:45 ABONE OL