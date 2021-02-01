01 Şubat 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye Hatay'da coşkulu karşılama! Mesut Özil'e yoğun ilgi

Süper Lig'in 23. haftasında salı günü Atakaş Hatayspor deplasmanında konuk olacak Fenerbahçe, Hatay'a geldi. Sarı-lacivertlileri çok sayıda taraftar karşılarken, yeni transfer Mesut Özil'e yoğun ilgi gösterildi. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.02.2021 18:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 18:57
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Fenerbahçe'ye Hatay'da coşkulu karşılama! Mesut Özil'e yoğun ilgi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında salı günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

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Fenerbahçe'ye Hatay'da coşkulu karşılama! Mesut Özil'e yoğun ilgi

Özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafilede, yeni transferlerden Mesut Özil de yer aldı.

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Fenerbahçe'ye Hatay'da coşkulu karşılama! Mesut Özil'e yoğun ilgi

Havalimanında bekleyen bir grup Fenerbahçe taraftarı, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu.

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Fenerbahçe'ye Hatay'da coşkulu karşılama! Mesut Özil'e yoğun ilgi

Fenerbahçe Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

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Fenerbahçe'ye Hatay'da coşkulu karşılama! Mesut Özil'e yoğun ilgi

2 Şubat Salı günü saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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