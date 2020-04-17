İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları bile belli

İlk olarak Erol Bulut; 2015-17 arası Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu ile çalışmış ve çok iyi bir iletişim yakalamıştı. Sportif direktörlük yapması düşünülen Belözoğlu'nun kafasındaki futbol yapısına da Bulut'un uygun olduğu biliniyor.