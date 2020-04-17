17 Nisan 2020, Cuma

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları bile belli

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Adı birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün ve yardımcılarının belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 17:05
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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları bile belli

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evden yapılan antrenmanlarla sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan 2020/2021 sezonu için çalışmalar sürüyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları bile belli

İlk olarak teknik direktör ve sportif direktör meselesini çözmek isteyen sarı-lacivertlilerde sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun yeni sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktörlük görevi için Mircea Lucescu, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Christoph Daum, Laurent Blanc, Marc Wilmots ve Eusebio Di Francesco gibi isimlerin adı anılıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları bile belli

EROL BULUT SESLERİ YÜKSELİYOR

Şu anda hem corona virüsü etkisi hem de mevcut ekonomik yapı nedeniyle adımlarını temkinli atmak zorunda olan kulüpte, Erol Bulut ismi artık daha yüksek sesle konuşuluyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları bile belli

İlk olarak Erol Bulut; 2015-17 arası Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu ile çalışmış ve çok iyi bir iletişim yakalamıştı. Sportif direktörlük yapması düşünülen Belözoğlu'nun kafasındaki futbol yapısına da Bulut'un uygun olduğu biliniyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Yardımcıları bile belli

Başkan Ali Koç da geçtiğimiz aylarda genç teknik adamı işaret ederek, "Alanyaspor'un iyi ve başarılı bir teknik direktörü var. Eski futbolcumuz" ifadelerini kullanmıştı.

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