Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Simon Falette ile yola devam etmeyecek olan Kanarya'da kadroda düşünülmeyen Tolgay Arslan, Alper Potuk, Michael Frey, Mevlüt Erdinç ve Miha Zajc'a gelen teklifler değerlendirilecek. Öte yandan Tolgay, Alper, Mevlüt ve Frey'in takasta kullanılması da gündemde.