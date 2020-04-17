17 Nisan 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:51
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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen ve birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Simon Falette ile yola devam etmeyecek olan Kanarya'da kadroda düşünülmeyen Tolgay Arslan, Alper Potuk, Michael Frey, Mevlüt Erdinç ve Miha Zajc'a gelen teklifler değerlendirilecek. Öte yandan Tolgay, Alper, Mevlüt ve Frey'in takasta kullanılması da gündemde.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı takımda tutmak isteyen ve oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmeleri bitecek diğer isimler olan Tolga Ciğerci ve Mauricio Isla'nın durumları belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Tıpkı sezon başında olduğu gibi gelecek sezonda da kadrosunu da sil baştan oluşturacak olan sarı-lacivertlilerde önceliklerden biriyse forvet transferi...

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