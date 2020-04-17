Ucuz etin yahnisi olmaz! Karavana Fenerbahçe...

Fenerbahçe, transfer sezonlarında en çok konuşulan takımların başında geliyor. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna kattığı yıldızlar, sezon içerisinde de gösterdikleri performanslarla gündem oluyor.. Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu dönemden beri 30 transfer yapan ve birçoğunda başarılı olamayan Fenerbahçe, geçmiş yıllarda da benzer operasyonlara imza atmıştı. Yapılan transfer adeta hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar..