17 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Ucuz etin yahnisi olmaz! Karavana Fenerbahçe...

Fenerbahçe, transfer sezonlarında en çok konuşulan takımların başında geliyor. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna kattığı yıldızlar, sezon içerisinde de gösterdikleri performanslarla gündem oluyor.. Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu dönemden beri 30 transfer yapan ve birçoğunda başarılı olamayan Fenerbahçe, geçmiş yıllarda da benzer operasyonlara imza atmıştı. Yapılan transfer adeta hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 17.04.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 20:44
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Ucuz etin yahnisi olmaz! Karavana Fenerbahçe...

Ali Koç, başkanlık koltuğunda oturduğu 1.5 yılı aşkın süredir yaptıklarıyla kısa sürede kredisini tüketti. Koç, ilk sezonunda kümede kalma savaşı veren bir takım yarattı...

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Ucuz etin yahnisi olmaz! Karavana Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığındaki ikinci sezona iddialı başlasa da daha şubat ayında şampiyonluğa havlu attı...

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Ucuz etin yahnisi olmaz! Karavana Fenerbahçe...

Koç, sık sık bir önceki yönetimin uygulamaları nedeniyle mali açıdan zor durumda olduklarını ifade etse de, transfere ciddi paralar harcadı.

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Ucuz etin yahnisi olmaz! Karavana Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, özellikle son 10 yıllık dönemde kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldızlardan neredeyse hiç faydalanamadı. Futbol olarak geçer not alan birkaç futbolcu dışında neredeyse tamamı karavana olan kiralık futbolcular, kulübü maddi olarak da büyük zarara uğrattı.

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Ucuz etin yahnisi olmaz! Karavana Fenerbahçe...

İşte Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan kiralık futbolcular...
Reto Ziegler

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