05 Şubat 2020, Çarşamba

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Menajeriyle söz kesildi

Sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılarak kasasını doldurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. FFP sıkıntısı nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda somut adımlar atmaya başlayan Sarı Kanarya, ilk transferinde mutlu sona çok yakın. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 10:39
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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Menajeriyle söz kesildi

Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlamayan Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir galibiyetleriyle sezonun ikinci yarısına hızlı bir giriş yapmıştı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Menajeriyle söz kesildi

20. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasından mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği erken başladı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Menajeriyle söz kesildi

Ara transfer döneminde TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması nedeniyle sadece Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i kiralayan Sarı Kanarya, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Menajeriyle söz kesildi

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de UEFA ile yapılan FFP gereği bonservis bedeli olmayan kaliteli oyuncular öncelikli olacak.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Menajeriyle söz kesildi

Sol bek, stoper ve forvet hattına mutlaka takviye yapmayı planlayan Sarı Kanarya, önceliği ise stoper transferine verdi.

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