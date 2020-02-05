05 Şubat 2020, Çarşamba
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İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Menajeriyle söz kesildi
Sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılarak kasasını doldurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. FFP sıkıntısı nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda somut adımlar atmaya başlayan Sarı Kanarya, ilk transferinde mutlu sona çok yakın. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 10:39
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