GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine büyük ilgi! Çatıya çıktılar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... Çeyrek final aşamasının ilk karşılaşmasında GMG Kırklarelispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmaya Kırklareli halkının büyük bir ilgisi vardı. Stada sığmayan taraftarlar, mücadeleyi çatılardan izledi. İşte görüntüler...