05 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine büyük ilgi! Çatıya çıktılar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... Çeyrek final aşamasının ilk karşılaşmasında GMG Kırklarelispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmaya Kırklareli halkının büyük bir ilgisi vardı. Stada sığmayan taraftarlar, mücadeleyi çatılardan izledi. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 16:19
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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine büyük ilgi! Çatıya çıktılar...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe, Kırklareli'de karşı karşıya gelirken, kentte de tam anlamıyla coşku hakimdi. Tribünlerde yer kalmazken, stadı gören evlerin balkonlarında da yer kalmadı.

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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine büyük ilgi! Çatıya çıktılar...

Bundan önceki 3 turda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi 3 Süper Lig ekibini eleyen Kırklarelispor'un çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe olurken, Kırklareli Atatürk Stadı maç öncesinde hınca hınç doldu.

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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine büyük ilgi! Çatıya çıktılar...

Maça girmek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarların stada girişini önleyebilmek için polisler de dikkatli şekilde çalıştı. Karşılaşma öncesinde Kırklareli Emniyeti'nin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine büyük ilgi! Çatıya çıktılar...
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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine büyük ilgi! Çatıya çıktılar...
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