04 Şubat 2020, Salı

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Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...

Süper Lig'de 20. hafta biterken şampiyonluk yarışı adeta nefesleri kesiyor... İlk 4 takım arasında sadece 3 puan fark bulunurken, 7. sıradaki takımın lidere uzaklığı ise 8 puan. Geride kalan 14 hafta ve 42 puan düşünüldüğünde şampiyonluk yarışı son haftalarda bir hayli heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. Buna karşın Avrupa liglerindeki takımları inceleyen Euro Club Index, mevcut performanslara bakıldığında Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları belirledi. Şampiyon olacak takım sadece 1 puan farkla zirveye yerleşirken, şampiyon takım ne Fenerbahçe ne de Galatasaray oldu... Küme düşme hattında ise 30 puanın geçilememesi göze çarptı. İşte küme düşecek takımlar ve şampiyon olacak takımın puanları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 11:37
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Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı bile! Lider Demir Grup Sivasspor'un 2 haftada 5 puan kaybetmesiyle birlikte zirve takipçisi diğer takımlarla makas iyice daralmış durumda. 41 puanla lider konumda bulunan 'Yiğidolar', 7. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkı sadece 8...

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Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...

Geriye kalan 14 hafta ve toplanılacak 42 puan düşünüldüğünde zirve yarışı ileriki haftalarda adeta alev alacak. Küme düşecek ve özellikle şampiyon olacak takım merakla beklenirken, Avrupa ligindeki ekipleri inceleyen Euro Club Index, küme düşecek ve şampiyon olacak takımı açıkladı! İşte zirve yarışındaki durum, şampiyonluk yüzdeleri ve şampiyon olacak takım...

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Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...

18 - HES KABLO KAYSERİSPOR
Puan 25

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Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...

17 - MKE ANKARAGÜCÜ
Puan 26

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Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...

16 - KASIMPAŞA
Puan 30

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