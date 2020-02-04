Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...

Süper Lig'de 20. hafta biterken şampiyonluk yarışı adeta nefesleri kesiyor... İlk 4 takım arasında sadece 3 puan fark bulunurken, 7. sıradaki takımın lidere uzaklığı ise 8 puan. Geride kalan 14 hafta ve 42 puan düşünüldüğünde şampiyonluk yarışı son haftalarda bir hayli heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. Buna karşın Avrupa liglerindeki takımları inceleyen Euro Club Index, mevcut performanslara bakıldığında Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları belirledi. Şampiyon olacak takım sadece 1 puan farkla zirveye yerleşirken, şampiyon takım ne Fenerbahçe ne de Galatasaray oldu... Küme düşme hattında ise 30 puanın geçilememesi göze çarptı. İşte küme düşecek takımlar ve şampiyon olacak takımın puanları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 11:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





