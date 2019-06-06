06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den flaş Bafetimbi Gomis hamlesi! Görüşmeler başlıyor
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis için nabız yokladığı ve yıldız oyuncunun menajeri Etienne Mendy'nin Gomis ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 06.06.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 15:58
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