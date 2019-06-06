06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş Bafetimbi Gomis hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis için nabız yokladığı ve yıldız oyuncunun menajeri Etienne Mendy'nin Gomis ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.06.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 15:58
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Fenerbahçe'den flaş Bafetimbi Gomis hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi...

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Fenerbahçe'den flaş Bafetimbi Gomis hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.

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Fenerbahçe'den flaş Bafetimbi Gomis hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den flaş Bafetimbi Gomis hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Gomis'in menajeri Etienne Mendy yıldız oyuncuyla Fenerbahçe hakkında görüşme gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'den flaş Bafetimbi Gomis hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Bu görüşmede Gomis de Al Hilal'den ayrılmak istediğini Mendy'ye iletti.

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