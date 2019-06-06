Fenerbahçe'den flaş Bafetimbi Gomis hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis için nabız yokladığı ve yıldız oyuncunun menajeri Etienne Mendy'nin Gomis ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.