İÇ SAHA MAÇLARI FİNAL GİBİ

Özellikle iç sahada Beşiktaş, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarının final niteliği taşıdığına dikkat çeken Bulut, "Yeni kurulan bir takımız ama epey yol aldık. Eğer bu 8 maçlık maratondan lider çıkarsak daha iddialı duruma geliriz" yorumunu yaptı.