12 Kasım 2020, Perşembe

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İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un zirve planı! 8 hafta sonra...

Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadı'nda Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak milli araya lider girme şansını kaybeden Fenerbahçe'de yardımcılarıyla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut'un liderlik planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 13:05
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İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un zirve planı! 8 hafta sonra...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'da yardımcılarıyla bir toplantı yaptı.

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İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un zirve planı! 8 hafta sonra...

Takvim'in haberine göre, zorlu fikstürü masaya yatıran Bulut, 8 maçtan oluşan zorlu maratonunun kaderlerini belirleyeceğine dikkat çekti.

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İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un zirve planı! 8 hafta sonra...

İÇ SAHA MAÇLARI FİNAL GİBİ

Özellikle iç sahada Beşiktaş, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarının final niteliği taşıdığına dikkat çeken Bulut, "Yeni kurulan bir takımız ama epey yol aldık. Eğer bu 8 maçlık maratondan lider çıkarsak daha iddialı duruma geliriz" yorumunu yaptı.

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İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un zirve planı! 8 hafta sonra...

DAHA GÜÇLÜ DAHA İDDİALI

Yeni kurulan bir takım olarak ilk haftaları az hasarla atlattıklarının altını çizen Bulut, milli maç arasında eksikleri gidermek için büyük bir fırsat yakaladıklarını belirterek, "Milli maçlar sonrası daha iddialı daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

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İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un zirve planı! 8 hafta sonra...

İşte Fenerbahçe'nin 8 haftalık programı:

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