12 Kasım 2020, Perşembe

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Süper Lig devlerinden Alexander Sörloth hamlesi! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Alman ekibi RB Leipzig'de görev aldığı 7 karşılaşmada skora katkı yapamayan Alexander Sörloth için flaş bir gelişme ortaya çıktı. Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız forvet için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:03
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Süper Lig devlerinden Alexander Sörloth hamlesi! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Cimbom'un Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe de devreye girdi.

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Süper Lig devlerinden Alexander Sörloth hamlesi! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Transferde tuttuğunu koparan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandı.

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Süper Lig devlerinden Alexander Sörloth hamlesi! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Fotomaç'ın haberine göre, kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı. Belözoğlu ve Kjolo'nun yarın bir araya gelecekleri öğrenildi.

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Süper Lig devlerinden Alexander Sörloth hamlesi! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

MARCAO İLE TAKAS

Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdiği iddia edilmişti.

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Süper Lig devlerinden Alexander Sörloth hamlesi! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu. Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler.

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