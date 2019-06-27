27 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'nin forvet adayı eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis!
Spor Toto Süper Lig’i geçtiğimiz sezon altıncı sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Soldoda, Slimani ve Frey gibi isimlerden istediği katkıyı alamayan sarı lacivertliler, forvete transfer yapmak için çalışıyor. Fenerbahçe’nin gündemine gelen son isim ise Galatasaray’da gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis.
27.06.2019
Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor. Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul'da bir otelin lobisinde Gomis ile görüştü. İki sezon önce sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı. Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu rekor daha sonra Mbaye Diagne'ye geçti.
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'tan Kagawa'ya markaj
- Volkan Demir: "Beşiktaş için mükemmel bir transfer olur"
- Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
- Volkan Demir: "Beşiktaş için mükemmel bir transfer olur"
- F.Bahçe'de Gomis sesleri! Görüşme gerçekleşti...
- Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi
- Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi
- Serdar Kelleci: "Keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse"
- Rıza Çalımbay: "Transfer listemizde ilk sırada Alper Potuk var"
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"