02 Haziran 2019, Pazar
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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferini en kısa sürede bitirmek için kolları sıvadı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamın istediği tarzdaki golcüyü İngiltere'de buldu.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 11:12
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