02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferini en kısa sürede bitirmek için kolları sıvadı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamın istediği tarzdaki golcüyü İngiltere'de buldu.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 11:12
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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Sarı-Lacivertliler, önceliğini Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferini verdi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Fenerbahçe'nin ligi Nisan ayında şampiyon tamamladğı o sezon forvetleri Sow, Webo, Emenike ve Kuyt'tı...

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü İngiltere'de buldu.

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