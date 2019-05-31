31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1'lik skorla mağlup olan Arsenal'de Mesut Özil eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İngiliz basını, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu ile ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya attı.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 12:28
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İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan maç sonrası Arsenal'i farklı mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

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İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

Karşılaşmaya baskılı başlamasına rağmen sonunu getiremeyen Arsenal, rakibinden tam 4 gol yiyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı kupayı bir kez daha finalde kaybederek kötü bir istatistik elde etti.

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İngilizlerden flaş Mesut Özil iddias��! Fenerbahçe...

Öte yandan İngiliz basını Arsenal'de yenilginin sorumlusu olarak faturayı başta Mesut Özil olmak üzere beş futbolcuya kesti.

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İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

Metro'da yer alan haberde, maçta oyundan alındıktan sonra teknik direktör Unai Emery'e tepki gösteren Türk asıllı Alman futbolcunun takımdan gönderilecekler listesinde yer aldığı iddia edildi.

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İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

Fotomaç'ın derlediği haberde Fenerbahçeli taraftarlar, adı sıkça sarı-lacivertli takımla anılan Mesut Özil için bir kez daha heyecanlandı.

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