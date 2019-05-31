31 Mayıs 2019, Cuma
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İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...
UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1'lik skorla mağlup olan Arsenal'de Mesut Özil eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İngiliz basını, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu ile ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya attı.
Giriş Tarihi: 31.05.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 12:28
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