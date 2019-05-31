Fenerbahçe'nin ilk transferini resmen duyurdular! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran ve 8-9 futbolcusuyla daha yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde kadronun baştan aşağı yenilenmesi bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





