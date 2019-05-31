31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin ilk transferini resmen duyurdular! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran ve 8-9 futbolcusuyla daha yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde kadronun baştan aşağı yenilenmesi bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 11:56
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Fenerbahçe'nin ilk transferini resmen duyurdular! 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'nin ilk transferini resmen duyurdular! 3 yıllık sözleşme

Sezon başında yaptığı transferlerden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, bu transfer döneminde aynı hataları tekrarlamak istemiyor.

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Fenerbahçe'nin ilk transferini resmen duyurdular! 3 yıllık sözleşme

Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de iç ve dış transferde taraftarı heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin ilk transferini resmen duyurdular! 3 yıllık sözleşme

Birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de bu konuda ilk adım atıldı ve Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin ilk transferini resmen duyurdular! 3 yıllık sözleşme

Sarı-lacivertlilerde bu 3 ismin yanı sıra Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Volkan Demirel ve Michael Frey ile de yollar ayrılacak.

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