31 Mayıs 2019, Cuma

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İşte Ersun Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Şili basınında çıkan haberlerde, sarı-lacivertlilerin Bayer Leverkusen forması giyen yıldız futbolcu ile ilgilendiği yazıldı.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 17:13
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İşte Ersun Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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İşte Ersun Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı

Sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe için dünya basınından transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

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İşte Ersun Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı

Sportif Direktör Damien Comolli Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda önceliğini forvet bölgesine verdi.

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İşte Ersun Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı

Ancak Şili basını Fenerbahçe'nin hedefinde Leverkusen'in yıldız ismi Charles Aranguiz'in olduğunu ve yıldız futbolcu için girişimlerin başladığını yazdı.

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İşte Ersun Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı

Şili'de yayın yapan CDF'nin haberine göre Fenerbahçe ve Inter, Charles Aranguiz'in transferiyle yakından ilgileniyor.

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