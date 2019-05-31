İşte Ersun Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Şili basınında çıkan haberlerde, sarı-lacivertlilerin Bayer Leverkusen forması giyen yıldız futbolcu ile ilgilendiği yazıldı.