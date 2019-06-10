10 Haziran 2019, Pazartesi
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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve adı Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anılan Hasan Ali Kaldırım, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.06.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 10:48
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