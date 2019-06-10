10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve adı Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anılan Hasan Ali Kaldırım, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 10:48
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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sezonun bitmesinin ardından Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde en az 10 futbolcunun daha ayrılması bekleniyor.

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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Fenerbahçe'de ayrılacağı iddia edilen isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım...

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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiyen başarılı sol bek, geçtiğimiz günlerde EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Fransa maçında gösterdiği etkili performansla Avrupa basınında da kendisine yer bulmuştu.

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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Adı West Ham United ile anılan 29 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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