10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Soldado'nun rotası yine Türkiye! İşte yeni takımı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından büyük bir temizlik operasyonu başlamıştı. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde İspanyol golcünün ezeli rakibe transfer olacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 11:20
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Soldado'nun rotası yine Türkiye! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'i altıncı sırada bitiren Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezon performansını geride bıraktı.

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Soldado'nun rotası yine Türkiye! İşte yeni takımı

Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Kanarya, son haftalarda üst üste aldığı 4 galibiyetle ligde 6. sıraya tırmandı.

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Soldado'nun rotası yine Türkiye! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok yıldızıyla yollarını ayırdı.

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Soldado'nun rotası yine Türkiye! İşte yeni takımı

Sarı-Lacivertliler ilk olarak kiralık yıldızlarıyla yolları ayırdı.

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Soldado'nun rotası yine Türkiye! İşte yeni takımı

Performans alınamayan Slimani, Benzia ve Ayew takımlarına geri döndü.

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