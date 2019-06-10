10 Haziran 2019, Pazartesi
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Soldado'nun rotası yine Türkiye! İşte yeni takımı
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren ve son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından büyük bir temizlik operasyonu başlamıştı. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde İspanyol golcünün ezeli rakibe transfer olacağı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 10.06.2019 11:20
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