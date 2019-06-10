10 Haziran 2019, Pazartesi

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Aatif Chahechouhe ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile Volkan Demirel arasında yaşananlar

Sezona Fenerbahçe'de başlayan ancak ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, Başkan Ali Koç ve Volkan Demirel arasında geçen soyunma odası konuşmasına açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 09:41
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Aatif Chahechouhe ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile Volkan Demirel arasında yaşananlar

Süper Lig'de Sivas formasıyla gol krallığı yaşayan, sonrasında 2.5 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bu sezonun ikinci yarısını Rizespor'da tamamlayan Aatif Chahechouhe, ilk kez konuştu.

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Aatif Chahechouhe ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile Volkan Demirel arasında yaşananlar

Kendi adına sezonun değerlendirmesini yapan Aatif, ilk devrede yaşadıklarını ve Rize'yi nasıl ligde tuttuklarını anlattı.

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Aatif Chahechouhe ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile Volkan Demirel arasında yaşananlar

Şimdi söz, Türkiye'deki 7. yılını yaşayan Faslı yıldızda;

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Aatif Chahechouhe ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile Volkan Demirel arasında yaşananlar

"Çok karışık bir sezonu geride bıraktım. Fenerbahçe ile sezon öncesi kampına katıldım ardından dizimden sakatlandım. İyileştikten sonra hocamız Phillip Cocu beni ilk 11'e aldı.

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Aatif Chahechouhe ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile Volkan Demirel arasında yaşananlar

Sonrasında herkesin bildiği gibi kadro dışı kaldım. 4. haftada sahamızda Kayserispor'a 3-2 yenildik.

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