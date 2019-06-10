10 Haziran 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Aatif Chahechouhe ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile Volkan Demirel arasında yaşananlar
Sezona Fenerbahçe'de başlayan ancak ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, Başkan Ali Koç ve Volkan Demirel arasında geçen soyunma odası konuşmasına açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 10.06.2019 09:41
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"