13 Şubat 2019, Çarşamba
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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti
Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea'den kiraladığı Ganalı yıldız Andre Ayew hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 13.02.2019 11:56
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