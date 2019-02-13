13 Şubat 2019, Çarşamba

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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea'den kiraladığı Ganalı yıldız Andre Ayew hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 11:56
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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Sarı-Lacivertliler Ganalı yıldızı sezon başında satın alma opsiyonu ile kiralamıştı.

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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Başkan Ali Koç, basın toplantısında opsiyonun çok yüksek olduğunu ve isteseler de kullanamayacaklarını açıklamıştı.

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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Ayew'in transferi konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı...

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Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti

Gana basınında yer alan habere göre, Swansea'ye Andre Ayew için 45 milyon sterlinlik teklif yapıldığı yazıldı.

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