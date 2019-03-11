Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması

Bu hafta Fenerbahçe maçı var. Onun hazırlıklarına başladık. Bizim için zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin durumu ortada güçlü bir takım, iyi bir kadrosu var içeride de baskılı oynuyorlar fakat biz deplasmanları seviyoruz.



FENERBAHÇE'DE HARUN TEKİN GERÇEĞİ | TIKLAYIN