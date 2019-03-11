12 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'inj performansı büyük tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Harun Tekin'i neden oynatmadığı ortaya çıktı. İşte o gerçek...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 22:13
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Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Fenerbahçe'de 37 yaşındaki Volkan Demirel'in performansı büyük tepki topluyor...

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Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Sarı Lacivertliler bu sezon 41'le ligin en az pozisyon veren takımlarından biri olmasına rağmen 36 gol yedi.

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Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Volkan Demirel ise 38 şutun 15'inde topu ağlarda gördü.

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Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Peki Ersun Yanal kalede neden Harun Tekin'i oynatmıyor? İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrasında topa tutulan oyuncularına kalkan oldu.

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