12 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'inj performansı büyük tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Harun Tekin'i neden oynatmadığı ortaya çıktı. İşte o gerçek...
Giriş Tarihi: 11.03.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 22:13
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