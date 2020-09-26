Golcü futbolcudan transfer itirafı! "Erol Bulut ile görüştüm"

Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından Mbwana Samatta'yı renklerine bağlayan ve Tanzanyalı forvetin ardından bir golcü transferi daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 10:41 ABONE OL