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Golcü futbolcudan transfer itirafı! "Erol Bulut ile görüştüm"

Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından Mbwana Samatta'yı renklerine bağlayan ve Tanzanyalı forvetin ardından bir golcü transferi daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 10:41
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Golcü futbolcudan transfer itirafı! Erol Bulut ile görüştüm

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Golcü futbolcudan transfer itirafı! Erol Bulut ile görüştüm

Yaz transfer döneminde sil baştan bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından gözler forvet transferine çevrilmişti.

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Golcü futbolcudan transfer itirafı! Erol Bulut ile görüştüm

Adı Edinson Cavani, Mario Mandzukic, Papiss Cisse, Ze Luis ve Nikola Kalinic gibi birçok isimle anılan Kanarya, Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'yı renklerine bağladı.

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Golcü futbolcudan transfer itirafı! Erol Bulut ile görüştüm

Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından bir forvet takviyesi daha yapmak isterken, gurbetçi golcüden sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

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Golcü futbolcudan transfer itirafı! Erol Bulut ile görüştüm

Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

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