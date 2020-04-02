Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!

GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNMELİYİZ

"Geçmişte hiçbir zaman sezon ortasında böyle bir durum olmamıştı. Evde kalmak ve antrenman yapmak zor. Normal hayat ile farklılıklar var. Bu dönemler, yüksek seviyelere çıktığınız dönemlerdir. Profesyonel futbolcularız, aynı şekilde kalmaya devam etmeliyiz. Kolay olmayacak. Oyuncular için güçlü şekilde dönmek, en önemli şey olacak."