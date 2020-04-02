02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Corona virüsü gündemi ve sarı-lacivertli takımdaki son durumla ilgili konuşan Rodrigues, Galatasaray derbisiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte yıldız futbolcunun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 09:34
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Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!

EVDE SIKI ÇALIŞIYORUZ

"Evde online yaptığımız antrenmanlar çok iyi gidiyor. Kolay değil, alışmak zorundayız. Takımca sahada çok sert idmanlar yapıyoruz ama şu anda durum değişti. Evde sıkı çalışıyoruz, fit ve iyi durumda kalmamız gerekiyor. Ligler ne zaman başlar, bilemiyorum. Yetkililer kararını verdiğinde ve ligler yeniden başladığında, hepimiz bıraktığımız gibi olmalıyız."

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Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!

GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNMELİYİZ

"Geçmişte hiçbir zaman sezon ortasında böyle bir durum olmamıştı. Evde kalmak ve antrenman yapmak zor. Normal hayat ile farklılıklar var. Bu dönemler, yüksek seviyelere çıktığınız dönemlerdir. Profesyonel futbolcularız, aynı şekilde kalmaya devam etmeliyiz. Kolay olmayacak. Oyuncular için güçlü şekilde dönmek, en önemli şey olacak."

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Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!

ALINAN KARARLARA SAYGI DUYMALIYIZ

Bizler de yetkililerin kararını bekliyoruz. Sağlıklı bir karar vereceklerdir, şu anda en önemlisi, güvenli şekilde evde kalmak. Ligler 30'unda başlarsa o zaman, yarın başlarsa yarın hazır olmalıyız. UEFA da aynı şeyleri söylerse, saygı duyacağız. Neler olacağını birlikte göreceğiz. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor, kimse bu durumun içinde olmak istemezdi. En önemlisi, alınacak kararlara saygı duymak olacak.

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Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!

FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM

Konyaspor maçından önce 4-5 maç kaçırdım, bu uzun bir süreydi ama geri döndüğüm için mutluyum. Futbolu çok özledim. Hedeflerimize ulaşmak için takımın önemli bir parçasıyım.

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Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!

SÜPER LİG EN ZOR LİGLERDEN

Genelde defans oyuncularını arkamda bırakıyorum. Sizi zora sokan stoperler vardır, Türkiye Ligi'nde de çok var. Süper Lig gördüğüm en zor liglerden, kolay değil.

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