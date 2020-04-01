01 Nisan 2020, Çarşamba

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Corona virüsü futbolcuların bonservis bedelini de etkiledi! İşte o isimler

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline gelen ve spor müsabakalarının ertelenmesine neden olan corona virüsü salgını, sporcuları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle hemen hemen tüm spor müsabakaları durdurulurken, spor camiasında maçların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bunun yanında ciddi bonservis bedeli elde edebileceği oyuncuları satmayı amaçlayan takımlar da corona virüsünden kötü etkilendi. İşte Süper Lig'de corona virüsü nedeniyle bonservis değeri düşmesi beklenen isimler...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 16:22
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Corona virüsü futbolcuların bonservis bedelini de etkiledi! İşte o isimler

Corona virüsü salgını transfer piyasasını da olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Finansal Fair Play'den dolayı oyuncu satarak kaynak yaratmaya çalışan Türk kulüpleri virüs nedeniyle transfer döneminde zor bir sınav verecek.

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Corona virüsü futbolcuların bonservis bedelini de etkiledi! İşte o isimler

Öyle ki bazı ekipler yeni sezon yapılanması için kadrosunda bulunan bazı yıldızları elden çıkarmayı planlıyordu. Artık bu oyuncuların yüksek meblağlarla satışı da zora girdi. İşte Süper Lig'de bonservis bedelinde düşüş yaşanması beklenen o isimler...

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Corona virüsü futbolcuların bonservis bedelini de etkiledi! İşte o isimler

VEDAT MURİÇ

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sezonun ilk dönemlerinde sergilediği etkili performansla birçok dev kulübün transfer listesine giren Vedat Muriç için oldukça yüksek bedeller konuşuluyordu. Kosovalı oyuncunun artık bu rakamlara takımdan ayrılması beklenmiyor.

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Corona virüsü futbolcuların bonservis bedelini de etkiledi! İşte o isimler

OZAN TUFAN

Fenerbahçe'de takım kaptanlığına kadar yükselen Ozan Tufan hem yaşı hem de performansı nedeniyle sarı-lacivertli kulübün satışından gelir beklediği isimlerdendi. Milli futbolcu özellikle İngiliz ekiplerinin takibindeydi. Corona virüsünün etkilediği isimlerden olması yüksek ihtimal...

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Corona virüsü futbolcuların bonservis bedelini de etkiledi! İşte o isimler

FERDİ KADIOĞLU

Sarı-lacivertli takımın geleceğe yatırım yaparak kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon özellikle şans bulduğu kupa maçlarında fırsatı iyi değerlendiren Ferdi, Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin takibinde... Oyuncu için her ne kadar 13 milyon sterlin gibi bir rakam konuşuluyor olsa da şu an için piyasada böyle bir transferin gerçekleşme olasılığı az gözüküyor.

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