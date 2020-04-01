01 Nisan 2020, Çarşamba
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Corona virüsü futbolcuların bonservis bedelini de etkiledi! İşte o isimler
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline gelen ve spor müsabakalarının ertelenmesine neden olan corona virüsü salgını, sporcuları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle hemen hemen tüm spor müsabakaları durdurulurken, spor camiasında maçların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bunun yanında ciddi bonservis bedeli elde edebileceği oyuncuları satmayı amaçlayan takımlar da corona virüsünden kötü etkilendi. İşte Süper Lig'de corona virüsü nedeniyle bonservis değeri düşmesi beklenen isimler...
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