18 Şubat 2020, Salı

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler tecrübeli hoca ile görüşmelere başladı. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 06:34
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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk 45 dakikası 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Teknik Direktör Ersun Yanal'a çevrildi.

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in hangi isimle masaya oturduacağı belli oldu.

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

BAYERN'DE BAŞARISIZ OLDU

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, ünlü Hırvat teknik adam Niko Kovac'la görüşüyor. 48 yaşındaki hoca son olarak B.Münih'i çalıştırmış ama başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

GÖRÜŞÜLDÜ VE TEKLİF YAPILDI

Yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi.

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