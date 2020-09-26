26 Eylül 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferde Mbwana Samatta detayı

Yaz transfer döneminde takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de takviye çalışmaları hız kesmiyor. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için Tanzanyalı golcüde uygulanan transfer stratejisini izleyecek. İşte hedefteki isim. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 13:09
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Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferde Mbwana Samatta detayı

Transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferde Mbwana Samatta detayı

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'den sonra yeni forvetin kim olacağı merak ediliyordu. Sarı-lacivertiler, Galatasaray derbisi öncesi Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferde Mbwana Samatta detayı

Derbide Tanzanyalı forvetin kadroda olması beklenirken, Kanarya bir golcüyü daha kadrosuna katacak.

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Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferde Mbwana Samatta detayı

Hatayspor beraberliği sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.


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Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferde Mbwana Samatta detayı

ZE LUIS'İN TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Listede bulunan Porto'dan Ze Luis'in transferi için geri sayıma geçildi. Oyuncu ile anlaşan Fenerbahçeli yetkililer Portekiz kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralık konusunda pazarlıklarda sona geldi.

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