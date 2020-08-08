08 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve oyuncu arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 5 transferi resmi olarak açıklayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da ses getirecek bir transferi için kolları sıvadı. İşte hedefteki dünya yıldızı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 21:23
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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Başarısız geçen bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir yapıya bürünecek.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanacak olan yeni sezonda kadro mühendisliği de buna göre şekillendiriliyor.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesinin ardından Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirildiği resmen açıklanacak.

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