Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte hedefteki 5 yıldız

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de oyuncu arayışları sürüyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, 5 yıldız ismi daha gündemine aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 08.08.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 20:50 ABONE OL