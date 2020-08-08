08 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte hedefteki 5 yıldız

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de oyuncu arayışları sürüyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, 5 yıldız ismi daha gündemine aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 20:50
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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte hedefteki 5 yıldız

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2020/2021 sezonu için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde start veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte hedefteki 5 yıldız

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak sarı-lacivertliler, arka arkaya duyurduğu transferlerle rakiplerine gözdağı verdi.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte hedefteki 5 yıldız

Yaz transfer döneminin ilk günlerinde şimdiden 5 transfer açıklayan Kanarya, ilk olarak Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte hedefteki 5 yıldız

Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeyen Fenerbahçe, bu bölgeyi de iki takviyeyle güçlendirdi.

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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İşte hedefteki 5 yıldız

Sarı-lacivertli takım Caner Erkin ile 2+1, Filip Novak'la ise 3 yıllık mukavele yaptı.

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