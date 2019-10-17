17 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 1 milyar TL...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 7 hafta sonunda 11 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de yönetimi düşündüren gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un 50 milyon Euro'yu hibe etmesine ve 'Fener Ol' kampanyasından 25 milyon Euro'nun üzerinde bir para gelmesine rağmen mali tablonun hiç de iç açıcı olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:24
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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 1 milyar TL...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Öznur Kablo ile yapılan sponsorluk anlaşmasında, "Hiçbir kulüp için 2019-20 kolay değil. Bu gemi nasıl yürüyecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz" demesinin ardında dev bir bütçenin gerekliliği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 1 milyar TL...

Sponsorluk anlaşmasında Başkan Koç'un bu önemli ifadeyi kullanması, kulübün en önemli sorununun, hala mali olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 1 milyar TL...

Sarı-lacivertli yetkililerin yaptığı hesaplamalarda 2020 yılı için kulübün 1 milyar liralık kaynağa ihtiyacı bulunuyor. Tüm ödemeler için böyle bir kaynak yaratılması gerekiyor.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 1 milyar TL...

Başkan Ali Koç göreve geriler gelmez verdiği sözü tuttu ve 50 milyon doları kulübe hibe etti. Bu para, 3-4 aylık süreçte sarı-lacivertlilerin ihtiyacını görse de sadece kısa vadeli bir rahatlama sağladı.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 1 milyar TL...

Gelirlerin tamamına yakını kulübe gelmeden borçlar sebebiyle bankalara gitmesi, bunun yanı sıra bir de faiz yükünün bulunması, sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor.

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