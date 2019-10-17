Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 1 milyar TL...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 7 hafta sonunda 11 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de yönetimi düşündüren gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un 50 milyon Euro'yu hibe etmesine ve 'Fener Ol' kampanyasından 25 milyon Euro'nun üzerinde bir para gelmesine rağmen mali tablonun hiç de iç açıcı olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





