17 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla milli araya 11 puanla 5. sırada giren Fenerbahçe'de hem ara transfer hem de sezon sonu için takviye çalışmaları başladı. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve tam 12 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in ardından bir Kosovalı'yı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:37
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Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yaşanan sakatlıkların ardından alınan kötü sonuçlar sarı-lacivertlilerde moralleri bozmuştu.

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Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti

Milli arada futbolcularını dinlendiren Ersun Yanal, sakatlıkların da yavaş yavaş geçmesiyle devre arasına kadar liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

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Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen Kanarya'da devre arasında yapılacak transferlerde büyük önem taşıyor.

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Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Damien Comolli ve ekibi sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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