17 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla milli araya 11 puanla 5. sırada giren Fenerbahçe'de hem ara transfer hem de sezon sonu için takviye çalışmaları başladı. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve tam 12 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in ardından bir Kosovalı'yı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:37
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