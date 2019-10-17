Fenerbahçe'ye Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha! Comolli harekete geçti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla milli araya 11 puanla 5. sırada giren Fenerbahçe'de hem ara transfer hem de sezon sonu için takviye çalışmaları başladı. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve tam 12 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in ardından bir Kosovalı'yı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.