16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'e üç talip daha! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Fenerbahçe'nin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadeleye girdiği ve kadrosuna kattığı Vedat Muriç, gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Manchester United ve Juventus'un ilgilendiği hatta İngiliz ekibinin Alanyaspor maçına temsilci gönderdiği Kosovalı golcünün talipleri artıyor. Muriç için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirecek olan Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki forvet için isteyeceği bonservis bedeli belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 17:19
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Vedat Muriç'e üç talip daha! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Vedat Muriç'e üç talip daha! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Vedat Muriç'e üç talip daha! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Adı Atletico Madrid ve Manchester United gibi devlerle anılan Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.

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Vedat Muriç'e üç talip daha! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Muriç Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere maçlarındaki 2 gol ve 2 asistlik performansının ardından Karadağ ağlarını da sarsmayı başardı.

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Vedat Muriç'e üç talip daha! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.

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