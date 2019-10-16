Vedat Muriç'e üç talip daha! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Fenerbahçe'nin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadeleye girdiği ve kadrosuna kattığı Vedat Muriç, gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Manchester United ve Juventus'un ilgilendiği hatta İngiliz ekibinin Alanyaspor maçına temsilci gönderdiği Kosovalı golcünün talipleri artıyor. Muriç için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirecek olan Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki forvet için isteyeceği bonservis bedeli belli oldu.