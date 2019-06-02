02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye 'yeni Alex' geliyor!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Valbuena'nın ayrılmasından sonra yönetimden yaratıcı bir ofansif orta saha istedi. İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 14:05
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Fenerbahçe'ye 'yeni Alex' geliyor!

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

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Fenerbahçe'ye 'yeni Alex' geliyor!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız yönetici, yeni transferleri bu defa kampa yetiştirmek istiyor.

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Fenerbahçe'ye 'yeni Alex' geliyor!

Ersun Yanal'ın Comolli'den öncelikli olarak bir stoper, forvet ve ofansif orta saha istediği biliniyordu.

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Fenerbahçe'ye 'yeni Alex' geliyor!

Damien Comolli, Fenerbahçe'nin 'yeni Alex'ini İngiltere'de buldu...

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Fenerbahçe'ye 'yeni Alex' geliyor!

Valbuena'nın takımdan ayrılmasıyla yaratıcı oyuncu noktasında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu boşluğu Manuel Lanzini ile dolduracak.

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