02 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye 'yeni Alex' geliyor!
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Valbuena'nın ayrılmasından sonra yönetimden yaratıcı bir ofansif orta saha istedi. İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i...
Giriş Tarihi: 02.06.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 14:05
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