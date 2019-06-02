02 Haziran 2019, Pazar

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Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı

Çaykur Rizespor ile iyi bir sezon geçiren ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile adı transfer dedikodularına karışan Vedat Muriç'ten çok konuşulacak itiraf geldi. İşte Muriç'in yaptığı o açıklama...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 13:08
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Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı

İsmi Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile anılan Vedat Muriç'ten çok konuşulacak bir itiraf geldi.

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Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı

Golcü futbolcu Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı

Çaykur Rizespor formasıyla iyi bir sezon geçiren ve transferin gözde ismi olan Vedat Muric, hangi takımı tuttuğu konusunda yapılan spekülasyonlara yanıt verdi.

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Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı

25 yaşındaki Kosovalı forvet, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile aralarında geçen diyaloğa açıklık getirerek, "O görüşmede Ersun Hoca bana, 'Kosova'da Fenerbahçeli çoktur. Sen de mi Fenerbahçelisin?' diye sordu.

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Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı

Ben de dedemin Fenerbahçeli olduğunu söyledim. Bu benim onlara sempati duyduğum anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

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