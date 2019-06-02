02 Haziran 2019, Pazar
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Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı
Çaykur Rizespor ile iyi bir sezon geçiren ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile adı transfer dedikodularına karışan Vedat Muriç'ten çok konuşulacak itiraf geldi. İşte Muriç'in yaptığı o açıklama...
Giriş Tarihi: 02.06.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 13:08
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